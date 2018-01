Figc: Sibilia attacca, io sono il nuovo

FIUMICINO, 29 GEN - "Ho sentito discorsi su nuovo e vecchio, su riformisti e conservatori... Voglio ricordare chi sostiene questo che giusto un anno fa sono io stato eletto presidente della Lnd e da allora sono nel Consiglio Figc. Qui il nuovo sono io". Così all'assemblea elettiva il candidato alla presidenza Figc Cosimo Sibilia. Replicando ai precedenti interventi, Sibilia ha rivendicato di "aver cercato con Tommasi e Gravina di portare avanti un discorso unitario". "Io non sono il candidato di qualcuno, ma dei dilettanti. Da un incontro con esponenti della Lega serie A avevo avuto la promessa della proposta a breve di un nome da sostenere insieme. Non è arrivato, ma non è colpa mia se la massima serie sta passando un momento difficile. Ho quindi avuto mandato di proseguire da solo a rappresentare il 34% della Lnd. Abbiamo avuto rispetto per tutti, ma rivendichiamo il rispetto di tutti. A Ulivieri dico che nel nostro programma c'è spazio anche per gli allenatori e che non è lui a poter dare patenti di coerenza".