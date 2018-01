Tommasi, 20 giorni per sistemare Serie A

ROMA, 29 GEN - "Mi hanno dato del 5 Stelle, ma io lascio fuori la politica, voglio che la nostra federazione sia quella della quinta stella". Damiano Tommasi, nel suo intervento all'assemblea elettiva Figc, punta sulla rivincita dell'Italia dopo la mancata qualificazione al mondiale "Ci riusciremo? Non lo so - dice il n.1 Aic - Vorrei che la nostra prossima federazione abbia la schiena dritta per metterci la faccia dopo Italia-Svezia, cosa che non è stata fatta. Mi auguro che insieme ci riusciremo. Se ci fermiamo a litigare prendiamo gol. Ce lo ha detto il Coni, abbiamo 20 giorni per sistemare la Serie A. Dobbiamo sentire la stessa maglia, se non ce l'abbiamo dove andiamo come federazione? Il problema è la credibilità che diamo ai nostri pesi elettorali, non i pesi elettorali. Mi hanno detto che sono troppo sindacalista - precisa Tommasi - ma un sindacalista sarebbe lì con la lista della spesa su una poltrona da vicepresidente. Invece io sono qui raccogliendo le lacrime di chi era in campo.Io qui cerco una risposta".