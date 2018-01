Figc, e Gravina citò Ezra Pound

FIUMICINO, 29 GEN - "Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui". Cita il poeta americano Ezra Pound Gabriele Gravina, candidato alla presidenza Figc, davanti all'assemblea elettiv. "Vi parlo con l'entusiasmo di chi vuole mettersi a disposizione di questa famiglia, la mia seconda famiglia - ha detto il n.1 della Lega Pro -. Se ami il calcio lo devi solo onorare. Caro Cosimo (Sibilia ndr) hai detto che da 30 anni faccio parte di questo mondo, ma non dovrebbe essere un limite. Anzi. E' vero da tanto servo questo mondo, l'ho fatto per 18 anni da imprenditore portando un comune di 5000 abitanti in serie B, per 12 in consiglio federale: il calcio ha bisogno di idee di soluzioni, ma il nostro mondo lo devi ascoltare non solo gestire. Comunque vada tornerò a servire questo mondo, sono pronto a giocare con la maglia della condivisione la partita del futuro, il nostro calcio deve riprendersi il posto che merita".