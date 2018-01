Allegri, Juve e Napoli formidabili

TORINO, 29 GEN - "Juventus e Napoli stanno tenendo un'andatura mostruosa, in un campionato normale la Lazio, che sta disputando un'ottima stagione, sarebbe seconda a 4 punti dalla prima. Almeno momentaneamente non lotta per il titolo solo perché le prime due hanno 57 e 56 punti". Così il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. "Bisogna ripetere grossi complimenti al Napoli, 57 punti sono tantissimi, e anche alla Juve, che al momento con la loro corsa due tengono vivo il campionato". Non è tanto colpa dei carichi di lavoro, se la Juventus dopo la sosta è stata poco brillante, sia in casa con il Genoa sia a Verona con il Chievo. La spiegazione di Allegri è un'altra: "I carichi di lavoro non sono stati eccessivi. Il fatto è che rientrare dopo la sosta è sempre difficile, anche a livello mentale, ma sopratutto è il girone di ritorno a essere più complicato dell'andata. Basta vedere cosa stanno facendo le altre squadre: i punti cominciano a pesare".