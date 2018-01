Aic:strumentale dire calciatori ostacolo

ROMA, 29 GEN - "È ingiusto e strumentale continuare a dire che per colpa dei calciatori non si può riformare il nostro sistema". Sono le parole del vicepresidente vicario dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno, nel suo intervento all'assemblea elettiva della Figc in corso all'hotel Hilton di Fiumicino. "I calciatori - ha aggiunto Calcagno - sono stufi di sentirsi dire che sono un blocco per questo sistema. Hanno dimostrato di lavorare per questo sistema, tanto che la riforma è stata fatta anche grazie ai nostri voti, siamo stati partecipi del cambiamento". Rivolgendosi alla platea, il vice di Damiano Tommasi, ha quindi concluso: "Basta uomini soli al comando, serve una presidenza inclusiva basata sulla politica della condivisione. E in questo senso Damiano Tommasi è la persona migliore per un vero cambiamento".