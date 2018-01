Nicchi 'pentito non essermi candidato'

FIUMICINO, 29 GEN - "Peccato che i candidati non siano riusciti a trovare un punto di sintesi per fare fronte al grave momento che sta attraversando il nostro calcio. Mi sono un po' pentito di non essermi candidato alla presidenza federale perché la mia associazione avrebbe potuto dare molto anche a quel livello". Così il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, nel suo intervento all'assemblea elettiva della Figc. Nella 'dichiarazione' non esplicita di voto Nicchi si è rivolto ai tre candidati: prima a Tommasi ha detto che "non bisogna chiudersi nel mondo delle componenti tecniche". A Sibilia invece ha rimproverato di non averlo mai chiamato "spero non sia perché l'Aia pesa poco", mentre ha ringraziato Gravina "che ha messo in evidenza i nostri problemi che si possono risolvere in fretta". Infine ha fatto un augurio ai tre contendenti a scegliere "la strada giusta".