Figc: Uva, serve cambio di direzione

ROMA, 29 GEN - La crisi del calcio italiano e della Figc approda sulle pagine del Financial Times. "Serve un rapido cambio di direzione" per attrarre nuovi investimenti, anche stranieri" spiega il giornale della City londinese intervistando Michele Uva, dg Figc e vicepresidente Uefa. Il FT parla della crisi italiana, riferendosi alla mancata qualificazione della nazionale al Mondiale e al confronto con la potenza economica di Premier e Liga. "C'è stato un periodo in cui ci siamo guardati allo specchio per ammirarci, invece di investire nei giovani talenti, nelle infrastrutture e negli staff tecnici - dice Uva - Lo scenario migliore sarebbe stato investire dopo la vittoria al Mondiale 2006: ora ci troviamo nella situazione peggiore, ma dovremmo far leva su questa crisi per un cambio radicale di situazione". Segnali positivi, aggiunge Ft, arrivano dalla crescita dell'audience in Cina per il calcio italiano, con l'ingresso di investitori cinesi in Milan e Inter, che si aggiungono a James Pallotta come proprietario della Roma.