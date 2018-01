Cairo, Ljajic resta al Torino

ROMA, 29 GEN - "Ljajic è un nostro giocatore, è importantissimo ed è tenuto in grandissima considerazione da Mazzarri. Si è appena ripreso da un infortunio e avrà opportunità notevolissime. Se resta? Certo che resta al Torino, abbiamo rifiutato offerte importanti per lui. Donsah? Lo stiamo valutando, ci stiamo ragionando ma non è detto che arrivi". Lo ha dichiarato il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine dell'assemblea elettiva della Federcalcio in corso all'hotel Hilton di Fiumicino.