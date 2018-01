Cagliari, rush finale su fronte cessioni

CAGLIARI, 29 GEN - Ultimi giorni di mercato ed il Cagliari lavora sul fronte partenze, congelate sino ieri per l'emergenza squalifiche. I nomi sono sempre quelli: Giannetti, Farias, Miangue e Van der Wiel. Per l'olandese il trasferimento sarebbe addirittura a Toronto, in Canada, e potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore. Giorni caldissimi invece per gli altri tre. Il discorso più delicato riguarda Farias: cedere il brasiliano, senza altri attaccanti, sarebbe un azzardo. L'alternativa potrebbe essere il ritorno di Han dal Perugia, ma non si escludono altre soluzioni. Compresa quella che la punta alla fine resti a Cagliari. Servirebbe anche un vice Cigarini. Il regista, sempre più leader e ieri anche goleador, con il Crotone ha speso tantissimo. E il Cagliari non ha in rosa giocatori con le caratteristiche simili alle sue per fargli tirare un po' il fiato.