Gasperini: Italia ha bisogno dei giovani

ROMA, 29 GEN - "I giovani ci sono e sono forti. Non parlo di fuoriclasse, che sono pochi nel mondo. Però c'è una grandissima base, che a volte trascuriamo per andare a privilegiare giocatori all'estero, che non solo assolutamente meglio dei nostri. Vediamo partite con due italiani per squadra e finiamo per avere problemi con la competitività della nazionale, subendone le conseguenze". Gian Piero Gasperini ha detto la sua su un tema scottantei, soprattutto dopo l'esclusione dell'Italia dal Mondiale in Russia. Il tecnico dell'Atalanta ha parlato anche della bella realtà costituita dalla sua squadra in Serie A: "E' un anno e mezzo che l'Atalanta viaggia a ritmi importanti. L'obiettivo deve essere crescere ancora. La società ha acquisito lo stadio e continua ad investire sul settore giovanile - ha proseguito Gasperini - Bisogna dare sempre qualcosa in più e man mano che si sale diventa più difficile. Penso che l'Atalanta abbia la struttura per crescere ancora".