Monchi, Dzeko? Non è cambiato nulla

ROMA, 28 GEN - "Su Dzeko non ci sono aggiornamenti: siamo contenti che oggi lui sia qui e che giochi, per il resto non è cambiato nulla". Così Monchi, direttore sportivo della Roma, prima del posticipo contro la Sampdoria risponde alla domanda sulla trattativa di mercato fra Roma e Chelsea di cui nella capitale si sta parlando da giorni. "Di Francesco ha dichiarato che non si aspettava la trattativa per Dzeko? - dice ancora Monchi - Le trattative ci sono sempre quando il mercato è aperto, fa parte del gioco. Noi ci confrontiamo quotidianamente con il mister e siamo contenti del suo lavoro. Schick? E' giovane e sicuramente si era aspettato un percorso diverso, ma deve stare tranquillo: noi gli siamo vicini".