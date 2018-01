FA Cup, Chelsea e Man City agli ottavi

LONDRA, 28 GEN - Chelsea e Manchester City qualificati agli ottavi di finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup). Gli uomini di Antonio Conte, che secondo alcuni tabloid a giugno potrebbe essere sostituito da Luis Enrique sulla panchina dei Blues, hanno battuto per 3-0 il Newcastle di Rafa Benitez, con doppietta del belga Batshuayi (offerto nei giorni scorsi alla Roma come parziale contropartita per Dzeko) e una punizione trasformata dal solito Marcos Alonso. Passa il turno anche il Manchester City, che regola la pratica Cardiff in 37 minuti, con le reti dell'ottimo De Bruyne e di Sterling, un bel colpo di testa su cross di Bernardo Silva. Così in casa del City i tifosi continuano a sognare il poker, visto che la squadra di Guardiola, primatista in campionato, è in finale nella Coppa di lega (Carabao Cup) e in Champions League affronterà il Basilea negli ottavi di finale.