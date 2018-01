Inzaghi a Cutrone 'gol con il braccio'

MILANO, 28 GEN - Il Milan batte la Lazio a San Siro per 2-1 e il primo gol rossonero è stato segnato da Cutrone con il braccio, come ha fatto notare anche l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi a fine partita allo stesso attaccante. Dopo aver salutato gli arbitri, Inzaghi ha stretto la mano ad alcuni giocatori avversari e, quando ha incrociato in mezzo al campo Cutrone, prima si è toccato il braccio e poi gli ha mostrato il pollice, come a rimproverarlo di non avere ammesso il gol irregolare: "Hai segnato con il braccio, bravo...". L'attaccante a sua volta si è difeso e, dai gesti, si intuisce che abbia spiegato a Inzaghi di aver colpito il pallone con la spalla.