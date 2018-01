Zenga: errori grossolani arbitro e Var

Un errore grossolano che "mi fa venire da ridere. E' chiaro che era gol. Non capisco perchè l'assistente alzi la bandierina. L'unica spiegazione che mi viene è che forse hanno confuso i colori delle maglie". Walter Zenga non ci sta e il gol annullato al Crotone al 92' per fuorigioco dopo la consultazione della Var lo manda su tutte le furie: "Non si può commettere un errore del genere - dice a Sky - forse possono aver influito decisioni precedenti", spiega forse riferendosi all'espulsione di Pisacane "che non c'era". "Gli episodi diventano determinanti, specie se arrivano a fine gara. Si vede che avevano la tv al contrario, e mi viene da ridere - dice ancora Zenga a Sky -. Forse ha confuso i nostri giocatori con quelli del Cagliari. Sono i difensori in fuorigioco? Un assistente non può commettere un errore così nel calcio professionistico. Forse hanno cambiato le regole".