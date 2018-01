Serie A: il Napoli vince e torna primo

ROMA, 28 GEN - Il Napoli batte il Bologna 3-1 e mantiene una lunghezza di vantaggio sulla Juventus che dopo la vittoria di ieri sperava nel sorpasso. Una doppietta di Mertens decide la sfida dopo il temporaneo vantaggio di Palacio e l'autogol felsineo dell'1-1. Importante e larga vittoria per il Verona a Firenze, con doppietta di Kean, mentre sempre in coda, dopo il pari della Spal con l'Inter, incamera solo un punto il Crotone contro un Cagliari a lungo in dieci. Il Benevento perde 3-0 a Torino con i granata, favoriti dall'espulsione del portiere ospite Belic per aver colpito con un calcio all'addome Niang. L'Udinese, a sua volta in inferiorità numerica, batte invece il Genoa a Marassi. Risultati degli incontri delle 15: Crotone-Cagliari 1-1, Fiorentina-Verona 1-4, Genoa-Udinese 0-1, Napoli-Bologna 3-1, Torino-Benevento 3-0.