Ausilio, Pastore? Tra dire e fare...

ROMA, 28 GEN - Siamo contenti che un campione come Pastore veda l'Inter come una positiva opportunità. A noi è sempre piaciuto, ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo tanto: c'è il Psg, che è proprietaria del cartellino, e ci siamo anche noi, che stiamo facendo ancora delle valutazioni". Lo ha detto il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. "Rafinha verrebbe all'Inter solo con delle garanzie? Il posto bisogna conquistarselo: arrivare qui non significa avere la certezza di una maglia, ma la certezza di un progetto - ha aggiunto il dirigente nerazzurro -. Sono già arrivati Lisandro Lopez e Rafinha, ora ci riuniremo con Spalletti e se ci saranno altre opportunità sul mercato cercheremo di coglierle", ha aggiunto.