Protesta tifosi Verona contro la società

FIRENZE, 28 GEN - Un gruppo di 30/40 tifosi del Verona è entrato stamani nel Centro tecnico di Coverciano, dov'era in ritiro la squadra in attesa della partita in programma oggi allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Davanti al pullman posteggiato del Verona, hanno srotolato uno striscione con una scritta contro i dirigenti. I giocatori, in quel momento, erano al ristorante interno della struttura e non si sono accorti di niente. Dopo aver scandito slogan contro la società, i tifosi che erano entrati dal cancello sono stati convinti dagli agenti della Digos a uscire da quella che, comunque, è una proprietà privata.