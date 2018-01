Serie A: Spal-Inter 1-1 nell'anticipo

ROMA, 28 GEN - Nuovo rinvio dell'appuntamento con la vittoria per l'Inter, che nell'anticipo delle 12,30 della 22/a giornata del campionato di serie A non va oltre l'1-1 contro la Spal a Ferrara. E' dal 3 dicembre scorso che la squadra di Spalletti non porta a casa tre punti, ma con una prestazione come quella odierna non li avrebbe meritati. In vantaggio al 3' della ripresa per una autorete di Vicari, l'Inter nel finale si è fatta stringere nella propria area dai biancazzurri e al 90' ha subito il pareggio su colpo di testa di Paloschi. Un punto buono per la Spal, che resta comunque terz'ultima a 17 punti, mentre i nerazzurri, quarti a quota 44, potrebbero essere raggiunti stasera dalla Roma.