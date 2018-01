Roma: De Rossi torna fra i convocati

ROMA, 27 GEN - L'ultimo allenamento ha sciolto ogni dubbio in casa Roma: Daniele De Rossi fa parte dei 23 convocati da Eusebio Di Francesco per l'impegno di domani sera nell'Olimpico contro la Sampdoria. Come anticipato dall'allenatore dei giallorossi, in conferenza stampa, assieme al capitano tornano a disposizione anche Diego Perotti e Stephan El Shaarawy, col primo che sarà in campo dal 1'. Questa la lista completa dei convocati. Portieri: Alisson, Lobont, Skorupski. Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Moreno, Florenzi, Fazio, Bruno Peres, Emerson, Manolas. Centrocampisti: Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gerson. Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Defrel, Antonucci, El Shaarawy.