Bundesliga: cinquina Bayern a Hoffenheim

ROMA, 27 GEN - Il Bayern Monaco allunga nella classifica della Bundesliga. La squadra di Jupp Heynckes, partendo dallo 0-2 casalingo, ha travolto per 5-2 l'Hoffenheim. La squadra ospite, nell'Allianz arena, era passata in vantaggio con Uth al 3' e raddoppiato al 12' con Gnaby. La rimonta riparte da Robert Lewandowski, in gol al 20', e prosegue con Jerome Boateng, che firma il pari al 25'. Nella ripresa, il sorpasso, con Koman al 18'; Vidal cala il poker al 21' e Sandro Wagner fa cinquina al 45'. In classifica, dopo 20 partite, Bayern punti 50 e Schalke 04 a 34: la squadra di Gelsenkirchen ha battuto 2-0 in trasferta lo Stoccarda, grazie alle reti di Naldo al 14' e Harit al 19'. Dietro le due battistrada ci sono l'Eintracht Francoforte a 33 e Lipsia a 32.