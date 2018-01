Spalletti, Roma? Accontentati del pari

MILANO, 27 GEN - "Dopo aver trovato il pareggio con la Roma, ci siamo accontentati e non mi è piaciuto. Siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per raggiungere l'obiettivo, non ci si può accontentare di un pareggio e vedere poi dopo cosa fare": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Spal. "Fra noi e il nostro obiettivo - spiega l'allenatore nerazzurro - c'è il valore del tempo. La lancetta non si ferma mai. C'è un tempo per fare qualsiasi cosa e noi dobbiamo farlo ora e basta". L'allenatore, comunque, è fiducioso: ''Lo sono sempre, perché la fiducia è contagiosa. Ho visto dei miglioramenti, poi siamo tornati un po' indietro. Ma è la conoscenza dei miei calciatori che mi fa stare abbastanza tranquillo".