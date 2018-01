Inter: Spalletti "Ramires?Conta chi c'è"

MILANO, 27 GEN - "Ramires? E' un mercato difficile, per qualsiasi società. Ci sono limiti e barriere che non si possono superare. Bisogna utilizzare bene il materiale a disposizione e noi di materiale ne abbiamo. La differenza non la deve fare ciò che ci manca ma ciò che abbiamo". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Spal commenta la situazione legata a Ramires, giocatore dello Jiangus Suning che avrebbe potuto rinforzare il centrocampo nerazzurro, ma la proprietà cinese ha preferito bloccarne la cessione. Spalletti parla poi del futuro di Nagatomo: "E' un calciatore maturo e bisogna parlarci per capire quali siano le sue volontà. Non posso promettergli niente, anche se mi spiace. In questo momento ho tre giocatori che posso schierare nel suo ruolo e alle volte faccio scelte giuste, altre no".