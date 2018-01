Inter: Spalletti, ritroviamo la vittoria

MILANO, 27 GEN - "Abbiamo bisogno di questi tre punti, i giocatori avvertono questa necessità più di me. Il nome dell'avversario conta relativamente, dobbiamo tornare a vincere". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, rispondendo alle domande dei tifosi in diretta social, alla vigilia della partita contro la Spal di domani alle 12,30. L'allenatore dei nerazzurri parla anche di Lisandro Lopez e Rafinha, i due rinforzi arrivati dal mercato: "Sono tutti e due pronti per giocare. Sono ragazzi seri, professionisti perfetti. Lisandro è un difensore centrale. Rafa lo si può utilizzare in più ruoli, ha qualità di palleggio nello stretto che servono in questo calcio. Tecnica e rapidità sono importantissime".