Fiorentina: Pioli,digiuno deve motivarci

FIRENZE, 27 GEN - "Veniamo da una sconfitta subita, perché non abbiamo giocato come sappiamo, in casa non vinciamo da tempo e questo digiuno deve motivarci più che mai nella sfida di domani contro il Verona". Lo ha detto Stefano Pioli. "Nessuna partita è facile, mi aspetto un avversario combattivo, saremmo superficiali a sottovalutarlo - il monito del tecnico viola -. Comunque, in settimana ho visto tutti i miei giocatori lavorare bene, senza distrazioni dal mercato, decisi a riprendere la corsa". Tra i viola, oltre Astori e Veretout, rientra anche Thereau: "Da mercoledì ha lavorato in gruppo, è pronto anche per giocare dal primo minuto". Quanto al mercato, Pioli ha ribadito: "Questo è un anno di assestamento e rinnovamento per noi, cambiare per cambiare non serve, se ci sarà occasione per completare la rosa ci muoveremo, l'obiettivo però principale è cercare di gettare le basi per una Fiorentina in futuro più forte. Ho avuto rassicurazioni dalla proprietà, la Lazio può essere un modello".