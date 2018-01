Di Francesco, mi auguro Dzeko resti

ROMA, 27 GEN - "Al di là delle trattative di mercato in corso, ho totale libertà nella scelta della formazione per domani. Emerson e Dzeko li ho entrambi a disposizione e se riterrò necessario giocheranno". Così Eusebio Di Francesco alla vigIlia dell'impegno con la Sampdoria in programma all'Olimpico. Riguardo al possibile passaggio di Dzeko al Chelsea, poi, Di Francesco è chiaro: "Mi sono trovato davanti a una cosa che non mi sarei aspettato. Io però Dzeko lo ho ancora a disposizione e mi auguro resti fino a fine stagione". Nella notte tuttavia sono comparsi due striscioni polemici ("L'As Roma non è un gioco!", e "Basta illusioni...compra i campioni!") nei confronti della società davanti ai cancelli di Trigoria.