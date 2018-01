Di Francesco, mi auguro che Dzeko resti

ROMA, 27 GEN - "Al di là delle trattative di mercato, ho totale libertà nella scelta della formazione. Emerson e Dzeko li ho a disposizione e se riterrò necessario giocheranno". Così Eusebio Di Francesco alla vigIlia dell'impegno con la Sampdoria in programma all'Olimpico. Riguardo al possibile passaggio di Dzeko al Chelsea, poi è chiaro: "Mi sono trovato davanti a una cosa che non mi sarei aspettato. Io però Dzeko lo ho ancora a disposizione e mi auguro resti fino a fine stagione". Di Francesco ha poi ammesso che solo ultimamente è stato informato della necessità della Roma di vendere per sistemare il bilancio. "Non conosco le casse o le situazioni, sono venuto a conoscenza in questo periodo del fatto che si potesse prospettare un discorso del genere, però facciamo questo lavoro e dobbiamo essere pronti a tutto - sottolinea -. Detto questo, nulla ancora è accaduto. E' normale che se si dovesse verificare sarebbe legato tanto al discorso del fair play finanziario e magari a cose che non devo spiegare io ma la società".