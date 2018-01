Torino, Belotti verso rientro

TORINO, 27 GEN - Rientro vicino per Andrea Belotti. Il capitano del Torino e della Nazionale, fermo per una distorsione al ginocchio destro dalla fine dello scorso anno, potrebbe essere convocato per la partita contro il Benevento. "Belotti è carico e non vede l'ora di rientrare - sottolinea Walter Mazzarri -. Oggi lo voglio vedere nella partitella, che giocheremo in modo intenso. Alla fine parleremo, ci diremo a vicenda le sensazioni e vedremo cosa succederà domani". In caso di convocazione, comunque, per il Gallo è prevista la panchina. "Se andrà in panchina, 10-15 minuti di impiego potrebbe averceli sulle gambe...", si limita ad aggiungere il tecnico granata.