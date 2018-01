Diritti tv: Sky,concorriamo con MediaPro

MILANO, 26 GEN - Oltre a rilanciare le offerte per il bando dei diritti tv per gli operatori tradizionali, Sky ha anche inviato una lettera alla Lega di Serie A in cui sostanzialmente ha manifestato l'interesse ad acquisire tutti i diritti del pacchetto Global per i prossimi tre anni, comprensivo del diritto di ritrasmissione, entrando quindi in concorrenza con MediaPro, unico soggetto che ha partecipato al bando subordinato destinato agli intermediari indipendenti.