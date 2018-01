Udinese: Zampano in prestito dal Pescara

UDINE, 26 GEN - Francesco Zampano, giovane terzino classe 1993, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato oggi il club friulano, rendendo noto di "avere acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno, con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Zampano dalla società Delfino Pescara 1936". Terzino con doti offensive, Zampano può giocare anche come esterno di centrocampo su entrambe le fasce. "Si tratta di un acquisto che darà all'allenatore Oddo un'alternativa immediata per questo girone di ritorno e che risponde anche a una logica di prospettiva", ha commentato il dg dell'Udinese, Franco Collavino. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Zampano proviene dal Pescara, società dove nel campionato in corso ha totalizzato 11 presenze e cinque assist. Nel corso della sua carriera ha collezionato un totale di 34 presenze in Serie A e ben 111 in Serie B con tre gol.