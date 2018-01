Samp:Praet,lesione muscolare alla coscia

GENOVA, 26 GEN - Controlli strumentali stamattina per Dennis Praet, il centrocampista belga della Sampdoria che si è infortunato nel recupero contro la Roma di mercoledì sera. Accompagnato dal medico della società, Amedeo Baldari, Praet è stato sottoposto ad accertamenti in clinica che hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. La Sampdoria non ha comunicato i tempi di recupero, ma spiega che "il giocatore ha già avviato l'iter fisioterapico al termine del quale dopo nuovi accertamenti sarà stabilito il programma di recupero agonistico".