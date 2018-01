'Torino punta migliorare girone andata'

TORINO, 26 GEN - "Domenica giocheremo una partita da tre punti, importantissima: vogliamo migliorare il percorso dell'andata". Il Torino vuole battere il Benevento e il granata Emiliano Moretti non ne fa mistero. "Non sarà importante contro chi, ma come giocheremo - spiega ai microfoni di Torino Channel -. Non sarà semplice, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Il nostro percorso nel ritorno è uguale a quello dell'andata fino adesso, ma vogliamo provare a fare meglio lavorando tutti i giorni e facendo le prestazioni che ti portano a conquistare i punti".