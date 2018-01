Sabatini e Ausilio a Appiano per mercato

MILANO, 26 GEN - Summit di mercato per l'Inter ad Appiano Gentile. Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno raggiunto il centro sportivo nerazzurro anche per confrontarsi con Luciano Spalletti sulle trattative di calciomercato. Accolti Lisandro Lopez e Rafinha, salutato Joao Mario che ha raggiunto il West Ham, ora l'Inter vorrebbe rinforzare anche l'attacco. Si lavora per Javier Pastore del PSG. Marcelo Simonian, agente del giocatore, è in continuo contatto con i dirigenti nerazzurri. L'attaccante argentino sarebbe disposto a diminuirsi l'ingaggio pur di vestire la maglia nerazzurra ma manca ancora l'intesa con il club parigino. Non è tramontata, poi, la pista che porta a Daniel Sturridge: il Liverpool ha aperto alla cessione in prestito ma l'Inter vorrebbe prima cedere Eder che piace al Crystal Palace.