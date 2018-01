Snai:Milan leggermente favorito su Lazio

ROMA, 26 GEN - La vittoria del Milan sulla Lazio è pagata a 2,50, il pari a 3,35, il '2' è a 2,80. La quota del Goal scende fino a 1,57, mentre il No Goal raggiunge 2,25. La Lazio viene da tre Over consecutivi, il quarto si gioca a 1,75 (Under a 2,00). Domani sera la Juventus, in casa del Chievo, tenterà di infilare la sesta vittoria consecutiva. Le quote sono decisamente bianconere, con il '2' a 1,33, l'1 a 9,75 e il pari a 5,00. Il no goal è solo a 1,63. Pronostico nettamente favorevole alla Roma contro la Samp: l'1 vale 1,40. La vittoria genovese 7,50, il pareggio 4,75. La Roma di recente colleziona Under, ma stavolta i quotisti Snai prevedono un risultato da Over, dato a 1,55 (Under a 2,35). Il Napoli capolista gioca in casa contro il Bologna e il segno '1' precipita a 1,19. Il pari è da 7,00, la vittoria esterna un prodigio da 14. Gioca da favorita anche l'Inter, in casa della Spal. Il successo dei nerazzurri vale 1,65, contro il 5,25 dei padroni di casa.