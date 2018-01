Buffon, continuo se resterò punto fermo

TORINO, 26 GEN - "Sono sempre stato considerato un punto fermo, un punto forte della mia squadra. Fin quando sarà così, fin quando anche gli altri penseranno questo, ci si potrà venire incontro e andare avanti, altrimenti è giusto fermarsi". Così Gigi Buffon, che domenica festeggia i 40 anni, intervistato da Sky Sport. "Fino a giugno, anche per senso di responsabilità, sono ancora un calciatore ed è giusto pensi solo a questo - dice -. Poi ci incontreremo col presidente e decideremo serenamente. Le forzature non mi sono mai piaciute". "Penso che ogni sportivo - aggiunge Buffon - spesso si trova a dover dialogare, anche in maniera conflittuale, con il demone" professionale. "E' una parte della tua vita, è un aspetto molto bello. Ti accende sempre la fiamma e fa sì che dentro di te ci sia sempre bisogno di una sfida nuova; e per chi di sfide ha vissuto è sicuramente qualcosa di cui non puoi fare a meno".