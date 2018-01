Marca: tesoretto 300 mln Real per Neymar

ROMA, 26 GEN - Il Real Madrid ha pronti 300 milioni per Neymar. Lo riporta oggi lo spagnolo 'Marca', secondo cui Florentino Perez, ha già messo in moto una rivoluzione in vista della prossima estate. La dirigenza merengue sarebbe pronta a un totale rinnovamento, considerati anche gli anni di Cristiano Ronaldo (33 a febbraio). E Neymar è l'obiettivo numero uno. A suggerire l'eventuale approdo di O'Ney a Madrid c'è anche un'indiscrezione del portale brasiliano Goal.com secondo cui il proprietario del Psg, Nasser Al Khelaifi, avrebbe fatto la promessa al brasiliano di essere lasciato libero in caso di vittoria della Champions League quest'anno.