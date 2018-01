Zidane: Via da Real,ma se avessi fallito

ROMA, 26 GEN - "Non credo che la squadra stia fallendo, alcune cose non funzionano, ma i giocatori fanno del loro meglio. A volte le cose non vanno come ci si aspetta". E' la spiegazione di Zinedine Zidane alla crisi del Real Madrid che, dopo averne fatti sette al Deportivo in campionato, mercoledì è stato eliminato dalla Coppa del Re, perdendo contro il Leganes. E domani, alle 16,15, c'è la sfida del Mestalla contro il Valencia, attualmente terzo in Liga. "Nel calcio ci sono momenti buoni e altri cattivi - ha spiegato Zidane -. Io cerco di continuare con entusiasmo e migliorare come allenatore: nessuno mi toglierà l'illusione di lavorare fino all'ultimo giorno. Possiamo vincere la Champions". Tornando sulla crisi di gioco e, a parte l'ultimo match in Liga, anche di risultati, 'Zizou' ammette: "Andrei via se pensassi che il mio messaggio non viene percepito dai giocatori. Nella vita ci sono cose peggiori, ma io voglio cambiare questa situazione e mi sento di avere la forza per farlo. Altrimenti sarebbe un problema".