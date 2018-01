Lega A divisa,riunioni separate fra club

MILANO, 26 GEN - A due ore dalla convocazione non è ancora iniziata la prima Assemblea della Lega di Serie A della giornata, quella convocata alle 11 per il rinnovo della governance, dopo nove mesi di commissariamento affidato a Tavecchio, in scadenza lunedì. In mattinata i due blocchi dei club si sono riuniti separatamente: un fronte con Lazio, Napoli, Milan, Atalanta, Udinese, Genoa, Chievo e Verona, si è presentato in Lega in orario per l'inizio dell'Assemblea (seguita alle da quella sui diritti tv); si sono riunite altrove le società cosiddette 'riformiste', fra le quali Juventus, Inter, Roma, Torino, Fiorentina, Sampdoria, Cagliari, Sassuolo e Bologna. Fra queste ultime, alcune vedono di buon occhio l'ipotesi di un commissariamento della Figc e l'arrivo di un nuovo commissario in Lega, scenario chiaramente indicato dal presidente del Coni, Malagò, se, al di là dell'esito delle elezioni di lunedì per la Figc, nel giro di un mese l'associazione dei club del massimo campionato non riuscirà a nominare i propri vertici.