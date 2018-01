Diritti tv: entro le 15 nuove offerte

MILANO, 26 GEN - E' fissato alle 15 il termine per la presentazione delle offerte per i diritti tv della Lega Serie A da parte delle emittenti che hanno partecipato alla trattativa privata. Ieri sono proseguiti fino a mezzanotte e mezza i negoziati fra i manager della Lega Serie A e dell'advisor Infront, con i vertici di Sky e Mediaset Premium, gli unici broadcaster ad aver preso parte alle trattative private oltre a Italia Way, che si è fermata dopo un primo contatto. L'apertura delle buste con le nuove offerte avverrà alle 15.30. Quindi le proposte saranno valutate dall'assemblea, che potrebbe proseguire anche domani. Le offerte presentate lunedì dai due broadcaster si sono fermate sotto gli 800 milioni di euro, lontano dal traguardo atteso del miliardo e 50 milioni. Nel caso in cui non venissero assegnati i diritti tv agli operatori tradizionali, la Lega valuterebbe l'offerta degli spagnoli di MediaPro.