Ronaldo "Con Champions sarà anno super"

ROMA, 25 GEN - Il Real Madrid non naviga certo in acque tranquille: lontanissima dalla vetta in Liga, eliminata a sorpresa ieri nei quarti della Coppa del Re, eppure Cristiano Ronaldo, premiato per la terza volta di fila 'giocatore dell'anno' dal sito calcistico cinese 'Dongqiudi', resta fiducioso tanto da affermare che "se vinceremo di nuovo la Champions questa diventerà una stagione incredibile". "Il 2017 - ha detto CR7 nell'intervista ripresa dal quotidiano 'Marca' - è stato un anno magico. Probabilmente il miglior anno della mia carriera, in termini individuali e collettivi. In questa stagione non abbiamo iniziato bene in campionato, siamo delusi, non siamo felici, ma dobbiamo lavorare per la Champions che è il trofeo più importante", ha detto. "Nella Liga sarà difficile ma non ci arrenderemo, abbiamo lasciato molti punti a inizio campionato".