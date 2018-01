Figc: Balata, Lega B aspetta Lega A

MILANO, 25 GEN - Mutualità, sostenibilità finanziaria, pesi elettorali e giovani. Questi sono i temi su cui si è incentrata l'audizione davanti all'assemblea della Lega B dei tre candidati per la guida della Federcalcio, Cosimo Sibilia, Gabriele Gravina e Damiano Tommasi. "Ci hanno illustrato il loro programma, abbiamo posto queste tematiche, estremamente importanti, non solo per la Lega B ma per l'intero movimento calcistico e attendiamo dei riscontri - ha spiegato il presidente della Lega B, Mauro Balata -. C'è stato un dibattito in assemblea, aspettiamo qualche giorno per capire quale dei tre candidati riuscirà a interpretare le nostre richieste". Non è escluso che la Lega B attenda una presa di posizione della Lega Serie A. "Auspichiamo che la Serie A possa finalmente prendere una decisione chiara, noi ci sentiamo funzionalmente collegati e vorremmo procedere insieme anche per il futuro", ha dichiarato Balata.