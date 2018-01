Tribunale Figc,no punire tifo sano Lazio

ROMA, 25 GEN - "Non sussistano i presupposti per infliggere la sanzione della disputa di due giornate a porte chiuse in quanto, in tal modo, verrebbe penalizzata la quasi totalità della tifoseria laziale per il becero comportamento di solo venti persone". Così il Tribunale federale Figc motiva la sua decisione di non accogliere la richiesta della Procura di 2 giornate a porte chiuse per lo stadio della Lazio, per la vicenda degli adesivi di Anna Frank. "Tale sanzione - si legge nelle motivazioni - risulta essere estremamente penalizzante per la parte di tifoseria sana che, di fatto, sarebbe ostaggio dei comportamenti inqualificabili tenuti da pochissimi pseudo tifosi e potrebbe portare al compimento di ulteriori atti emulativi sempre da parte di pochi sprovveduti che potrebbero provare ulteriore soddisfazione nel constatare quanto il loro comportamento sia in grado di condizionare un'intera tifoseria. Pertanto il Collegio ritiene congrua l'irrogazione della sanzione dell'ammenda pari a 50.000 euro".