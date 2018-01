Figc, Gravina "spero candidato unico"

MILANO, 25 GEN - "Non mi sembra ci siano ampi margini per il commissariamento della Figc. Auspico un'ipotesi di convergenza su un candidato unico ma non la spartizione fra noi tre della presidenza e delle due vicepresidenze, altrimenti daremmo un pessimo esempio di incoerenza": così il n.1 della Lega Pro, Gabriele Gravina, dopo l'audizione all'assemblea di Lega con gli altri due concorrenti alla guida della Figc, il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, e quello dell'Aic, Damiano Tommasi, a quattro giorni dalle elezioni. "Mi auguro un percorso di questo tipo, non legato al commissariamento, che non mi fa paura. Dovrebbe preoccupare altri perché sarebbe la prova del fallimento della classe dirigente", ha spiegato Gravina, secondo cui "lo slittamento delle elezioni è assolutamente improbabile: non dipende dai candidati, che sono legati a un diritto-dovere di chi li ha indicati. Per me l'assemblea non è rinviabile, è da svolgere comunque".