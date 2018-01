napoli: Mertens, Younes un bell'acquisto

NAPOLI, 25 GEN - "Younes è un giocatore molto forte, che punta l'uomo e lo salta. Non so se è già al 100%, ma è un bell'acquisto del Napoli". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens commentando l'ultimo acquisto degli azzurri, l'attaccante tedesco Younes proveniente dall'Ajax. Mertens si è detto fiducioso anche per il prossimo ritorno in campo di Milik e Ghoulam: "Sono felice dei loro ritorni ma anche di Tonelli, sono giocatori che potrebbero essere importanti per la squadra, come già lo sono stati. Mi fa molto piacere che torneranno". L'allargamento della rosa sarà importante anche per l'Europa League: "Vogliamo fare bene anche in questa competizione - dice Mertens - che prendiamo molto seriamente".