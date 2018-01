Euro 2020, Sky si aggiudica i diritti

ROMA, 25 GEN - Sky ha acquisito i diritti tv per gli Europei di calcio 2020. Nel giorno in cui l'emittente tv annuncia l'acquisizione dei diritti della F1 per il prossimo triennio arriva anche l'acquisizione dei diritti di tutti i match degli Europei 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Tutti i 51 match del torneo saranno in diretta su Sky, di cui 24 in esclusiva.