Curva stadio Bologna dedicata a Weisz

BOLOGNA, 25 GEN - La curva San Luca dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna ha una nuova denominazione: San Luca-Arpad Weisz. Alla cerimonia, alla vigilia della giornata della Memoria, hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Bologna Virginio Merola, l'ad del Bologna Claudio Fenucci, il presidente della comunità ebraica Daniele De Paz. La curva è stata così intitolata all'allenatore del Bologna dal 1935 al '38. Weisz, ungherese di origine ebraica, fu costretto a scappare in Olanda in seguito alla promulgazione delle leggi razziali e morì nel 1944 nel campo di concentramento di Auschwitz "Bologna deve chiedere scusa per l'indifferenza, la complicità e lo zelo con cui accompagnò gli ebrei ai campi di concentramento", ha commentato Merola. "Iniziative come queste rappresentano un nuovo modo per rinnovare la memoria di quanto accaduto 80 anni fa", ha detto De Paz, mentre Fenucci ha ricordato il valore sportivo e storico del tecnico: "Weisz era una sorta di Mourinho o di Sacchi degli anni 30".