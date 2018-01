Coppa del Re: Real eliminato dal Leganes

ROMA, 25 GEN - Fuori gioco in campionato, il Real Madrid si trova anche escluso dalla Coppa del Re, eliminato dal sorprendente Leganes. Una sconfitta clamorosa per 2-1 al Santiago Bernabeu nella gara di ritorno - all'andata il Real si era imposto 1-0 - ha dato una nuova delusione a Zinedine Zidane e ai blancos, che ora possono solo aggrapparsi alla Champions League per non considerare fallimentare una stagione che ha portato comunque la vittoria nel Mondiale per club. Di Eraso e Gabriel le reti che hanno annullato quella segnata da Benzema e regalato inaspettatamente la semifinale ai 'Pepineros', risultato storico per la formazione di Primera Division. Nell'altro quarto di finale, il Valencia ha eliminato l'Alaves dopo i calci di rigore.