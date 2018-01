Figc: Sibilia, Dilettanti per assemblea

ROMA, 24 GEN - "Il presidente Malagò ci ha chiesto di riflettere sul rinvio delle elezioni, ma ci sono difficoltà procedurali. Non so se ci sono le condizioni tecniche per poter raggiungere questo risultato. Noi siamo per celebrare l'assemblea, ma rifletteremo dopo l'assemblea della Lega di Serie A che è stata convocata per venerdì". Così Cosimo Sibilia dopo l'incontro al Coni con gli altri candidati alla presidenza Figc, Gravina e Tommasi. Secondo il numero 1 della Lega Dilettanti non ci sarebbero i presupposti per un commissariamento della Figc da parte del Coni in caso di mancata fumata bianca in via Rosellini. "Certo, se a Milano dovesse esserci una nuova governance il problema non ci sarebbe più" ha aggiunto Sibilia, ribadendo la posizione della propria componente riguardo all'assemblea elettiva in programma lunedì a Fiumicino: "La Lega dilettanti ritiene che sia un percorso complicato quello del rinvio. Sabato però ci sentiremo telefonicamente con Malagò e gli altri due candidati".