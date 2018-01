Inter: Joao Mario verso il West Ham

MILANO, 24 GEN - Dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha, l'Inter lavora sulle cessioni. Joao Mario potrebbe non essere convocato per Inter-Spal di domenica prossima. Il centrocampista portoghese è al centro di una trattativa con il West Ham. I due club avrebbero trovato l'accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore potrebbe quindi provare l'esperienza in Premier League, anche per assicurarsi il posto in Nazionale nell'anno dei Mondiali. In uscita dalla rosa anche Eder che piace al Crystal Palace. L'italobrasiliano avrebbe preferito lo Zenit di Mancini ma l'intesa tra le due società per il trasferimento del giocatore, resta difficile. Spalletti chiede a gran voce un rinforzo a centrocampo ma il Suning avrebbe definitivamente chiuso alla cessione di Ramires dello Jiangsu.