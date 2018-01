Spezia: preso Mora dalla Spal

LA SPEZIA, 24 GEN - Colpo a centrocampo per lo Spezia Calcio. I liguri, attualmente nella zona play off del campionato di Serie B, dopo l'arrivo dell'attaccante Palladino si sono assicurati le prestazioni di Luca Mora, centrocampista classe 1988 arrivato a titolo definitivo dalla Spal. Per Mora contratto fino al giugno 2020; il centrocampista è stato il capitano e uno dei pilastri della Spal promossa in Serie A nella passata stagione. Per Mora quest'anno 17 presenze nella massima serie.