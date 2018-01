Asamoah, spettacolo? Pensiamo a vincere

TORINO, 24 GEN - "Noi non pensiamo allo spettacolo, pensiamo a vincere". Kwadwo Asamoah non si cura delle critiche al gioco della Juventus ma pensa ai risultati sul campo, che in questo momento vedono i bianconeri in piena lotta scudetto a un punto dalla capolista Napoli ed in lizza in Champions e Coppa Italia: "Vincere le partite è la cosa che conta di più - ha spiegato il ghanese ai microfoni di Sky Sport -. Vincere e raggiungere i nostri obbiettivi ovvero portare a casa dei titoli". Non si abbandona l'aspetto estetico, "la qualità del gioco è importante", ma la priorità - ricorda Asamoah - sono sempre i tre punti: "Alla fine vincere e quello che conta, segnando il prima possibile, come spesso ci succede in questa stagione, così le partite sono più facili da affrontare". La Juventus è impegnata in un lungo testa a testa con il Napoli che non accenna a rallentare la sua marcia: "Non hanno intenzione di mollare, hanno lasciato pochissimi punti per strada ma anche noi siamo qui per vincere, e i conti si fanno alla fine".